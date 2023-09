Ztl ad Enna, stop alle auto per 5 giorni

Torna la Zona al traffico limitato ad Enna. Lo ha deciso l’amministrazione comunale che, nelle ore scorse, ha firmato la delibera che dispone la chiusura della circolazione con i veicoli ed il divieto di sosta nei giorni 16, 28, 29, 30 settembre ed 1 ottobre, in occasione delle manifestazioni di “Settembre Enna Eventi” dal 14 settembre al 01 ottobre 2023.

Ecco dove vigerà la Ztl

La Ztl vigerà “in ambo i lati del tratto di via Roma alta compreso – si legge nel provvedimento – tra l’intersezione con via Cascino (alt. “Balata”) e l’intersezione con piazza Coppola dalle ore 19.30 alle ore 24.00, con doppio senso di circolazione nella via Gen. Cascino per i veicoli provenienti dalla via Pergusa, e la direzione obbligatoria nella via S. Agata verso il corso Sicilia per i veicoli provenienti da Piazza Scelfo. Per raggiungere la parte alta della città e viceversa i veicoli potranno percorrere in alternativa via O. Catalano, via P. Lo Manto, via Candrilli, via della Rinascita , via Valverde e via S. Leone”.

Gli autorizzati

Esclusi sono i mezzi delle forze dell’ordine, quelli adibiti al pubblico servizio, ai mezzi adibiti al trasporto di soggetti disabili (muniti di apposito contrassegno), ai mezzi di soccorso pubblico ed ai residenti nelle seguenti strade: tratto di via Roma alta compreso tra l’intersezione con via Cascino (alt. “Balata”) e l’intersezione con piazza Coppola, via Castagna, via Varisano, via S. Girolamo, piazza Ghisleri, via S. Agrippina e via Candurra, che potranno raggiungere le proprie abitazioni senza lasciare in sosta i veicoli all’interno della Zona a traffico limitato