Circonvallazione Agira, via ai lavori di manutenzione

Cantiere aperto, in via di ultimazione, sulla circonvallazione di Agira, l’anello stradale che collegherà i due versanti della città con la viabilità principale.

L’appalto

La ditta Demetra SRL di Vallelunga Pratameno sta completando i lavori di manutenzione straordinaria aggiudicati con un ribasso del 24,99 per cento per un importo contrattuale di circa 592 mila euro. Gli interventi su questo tratto di strada provinciale consistono nella pavimentazione del manto stradale, nella realizzazione dei marciapiedi e delle caditoie per la raccolta delle acque piovane.

Fine lavori entro la settimana prossima

“Continuano spediti i lavori – spiega l’ingegnere capo del Libero consorzio comunale di Enna, Giuseppe Grasso- da tempo programmati, contiamo di concluderli entro la prossima settimana. Si tratta di investimenti per la viabilità della provincia che garantiranno sicurezza agli automobilisti e miglioreranno i collegamenti con i vari centri. Tanti i cantieri avviati su buona parte del territorio provinciale grazie ad una complessa programmazione oggi in fase esecutiva. Si punta a migliorare le condizioni delle strade provinciali del versante Nord e Sud del territorio provinciale grazie alla certezza dei finanziamenti”. Per la realizzazione di questi interventi è stato nominato RUP, l’architetto Rosalba Felice e come direttore dei Lavori, il geometra, Salvatore Ragonese. Intanto già completati i lavori sullo svincolo autostradale di Agira, dove è stato rifatto il manto stradale. La Provincia ha eseguito i lavori in ossequio ad una datata convenzione stipulata con l’Anas che assegna all’Ente la competenza sullo svincolo. A seguire la realizzazione dei lavori in qualità di Rup, l’ingegnere Vincenzo Tumminelli.