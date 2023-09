Il mercato al villaggio Aldisio, “bancarelle bloccano ingresso delle case”

I residenti di villaggio Aldisio (via Europa, via Bari e traverse adiacenti) reiterano alla sindaca la richiesta di spostare al più presto possibile il mercato settimanale da quell’area. Una collocazione che doveva essere

temporanea ed invece a quel che sembra appare definitiva.

I lavori

Il mercato che negli ultimi anni aveva come luogo naturale la centralissima via Sant’Elena, era stato spostato temporaneamente dall’amministrazione comunale nel luglio 2022, per consentire i lavori di riqualificazione della Villa “Falcone Borsellino”, ma nonostante questi siano finiti da parecchi mesi il mercato continua ad avere luogo presso il villaggio Aldisio, con grossi disagi da parte dei residenti.

La protesta

A farsi interprete del popoloso quartiere è Gabriele Leanza che attraverso una nota inviata alla nostra redazione afferma: “In data 15 Giugno ho inviato, tramite PEC, una nota indirizzata alla sindaca, al Presidente del Consiglio comunale, al Capo settore dell’Ufficio tecnico e al Capo settore della Polizia municipale, nella quale evidenziavo una serie di perplessità in merito all’attuale collocazione.

I problemi denunciati

Ed elenca una serie di cose che non vanno: “In primis, si deduce chiaramente che, dal mese di marzo ad oggi, il mercato settimanale viene svolto in totale carenza di requisiti di legge e in contrasto con le più elementari norme di sicurezza pubblica. In secondo luogo- continua- l’attuale collocazione del mercato settimanale è fortemente ostentata sia dai cittadini che dagli ambulanti, penalizzati entrambi dalla ristrettezza degli spazi e inoltre dai residenti, costretti a vedere ostruite dalle bancarelle le entrate delle proprie abitazioni e impossibilitati ad uscire con i propri mezzi (immaginate, solo per un momento, cosa accadrebbe se un’ambulanza non riuscisse a soccorrere un residente perché impossibilitata a recarsi nell’abitazione dello sventurato).”

Poi sottolinea come sia venuto meno il rispetto delle norme: “In merito a questo mi permetto di sottolineare che sarebbe opportuno elaborare un piano atto a garantire le condizioni minime di sicurezza per i lavoratori, gli utenti e i residenti e coinvolgere nelle valutazioni di merito l’ASP (per il rilascio del parere igienico-sanitario) e il corpo dei Vigili del Fuoco (in considerazione del fatto che la collocazione del mercato agisce su un centro urbano con villette residenziali che vedrebbero ostruiti entrambi gli ingressi e, conseguentemente, ogni via di fuga).”

La decisione della giunta

Nonostante però le palesi difficoltà rappresentate dalla situazione attuale e sottolineate da Leanza, la Giunta Comunale con delibera n. 59 del 13/06/2023, ha proposto al Consiglio Comunale la collocazione

definitiva del mercato settimanale (alimentare e non alimentare) nei pressi del Villaggio Aldisio, anche se ad oggi tale proposta non è stata ancora affrontata in Consiglio Comunale.

“A tutto ciò si aggiunge- continua Leanza- che sia la Polizia Locale che l’Ufficio Tecnico avevano espresso parere negativo in merito alla proposta di ricollocazione del mercato settimanale in Via Sant’Elena, assumendo come motivazione la collocazione degli alberi sui marciapiedi. Non entro nel merito delle motivazioni -conclude- ma non riesco a comprendere come sia possibile esprimersi negativamente sulle proposte alternative e tacere sull’attuale collocazione. Sono passati tre mesi dall’invio della PEC e, nonostante le legittime considerazioni e perplessità espresse, non ho ricevuto ancora nessuna risposta e il mercato settimanale continua a tenersi nei pressi del Villaggio Aldisio, senza nessun atto giuridico che ne legittimi lo

svolgimento”.



Rino Caltagirone