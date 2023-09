L’agguato e la morte, il ricordo del carabiniere di Villarosa

In occasione del 78° anniversario della morte, i carabinieri hanno ricordato, con un momento di raccoglimento presso la Caserma che ospita il Comando della Stazione di Villarosa, il Carabiniere Fedele Difrancisca, Medaglia d'Argento al Valor Militare alla memoria, deceduto il 14 settembre 1945, nelle campagne di Favara, in provincia di Agrigento, a seguito di un conflitto a fuoco con un gruppo di banditi.

Originario di Villarosa

Nato a Villarosa l’11 febbraio 1911, Fedele Difrancisca il 22 gennaio 1930, all’età di 19 anni, si arruolava nell’Arma dei Carabinieri, venendo ammesso alla frequenza del relativo corso di formazione quale allievo carabiniere. Al termine del corso formativo, nominato “carabiniere a piedi” il 31 luglio 1930, veniva destinato alla Legione dei Carabinieri Reali di Palermo e assegnato, quale suo primo incarico, alla Stazione di Ballata, frazione del comune di Erice, in provincia di Trapani. Successivamente venne trasferito, dapprima presso l’Arma di Gela per poi proseguire la sua esperienza professionale, dal 28 dicembre 1937, presso la Stazione di Lampedusa e quindi nel nisseno, presso l’Arma di Marianopoli. Dopodiché prestò servizio in provincia di Agrigento e precisamente a Canicattì e Cammarata ed infine presso la Stazione Carabinieri di Favara, località ove tragicamente concluse la sua vita.

L’agguato e la morte

Il 14 settembre 1945, infatti, in Contrada Specchio, durante un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione di gravi reati posti in essere da pericolose bande che imperversavano in quegli anni nelle campagne siciliane, venne aggredito mortalmente da numerosi criminali. Nel corso della sua breve carriera militare il Carabiniere Fedele Difrancisca conseguì alcune specializzazioni quali tiratore scelto con pistola e moschetto, nonché di abile ciclista. Per quel tragico evento, in cui perse la vita, il 22 giugno 1948 gli venne concessa, alla memoria, una Medaglia d’Argento al Valor Militare