TROINA SPORTING CLUB, ISCRIZIONI GRATUITE APERTE PER GLI SPORT DI SQUADRA

Aperte le iscrizioni della polisportiva Troina Sporting Club per gli sport di quadra del calcio, del basket e della pallavolo. Le iscrizioni saranno gratuite e si potranno effettuare online, sul sito dell’associazione, o recandosi presso la sede dell’associazione di via Umberto I n. 38 da lunedì a venerdì pomeriggio. Le attività sportive inizieranno dal 18 settembre.

“Avviamo le iscrizioni per la nuova stagione sportiva puntando a realizzare un gruppo di atleti di tutte le età in tutte le discipline. Anche quest’anno proporremo le attività in forma gratuita e libera per tutte le discipline per atleti dai cinque anni in su. Abbiamo già raccolto 86 pre-iscrizioni ai corsi e puntiamo a consolidare ed aumentare questo numero con le iscrizioni definitive. La prossima stagione sarà ricca di sport e divertimento e siamo già a lavoro per completare un staff tecnico all’altezza delle aspettative, altamente qualificato per le singole discipline proposte” dichiara la vice-presidente dell’associazione Concita Dispinzeri.

“Nei prossimi giorni saranno definiti i giorni e gli orari dei corsi in relazione alla disponibilità degli impianti e cosi ufficializzeremo tutto lo staff tecnico e gli obiettivi sportivi per la prossima stagione sportiva, dove la mission resta sempre quella di favorire l’inclusione attraverso lo sport e rendere lo sport veramente accessibile per tutti!! – conclude Dispinzeri.

Luogo: TROINA, TROINA, ENNA, SICILIA