Lo sport fa bene, Asp e Comune Enna insieme ma mancano gli impianti, meglio passeggiare

“Camminare fa bene, scoprire è bello, facciamolo assieme” è lo slogan dell’iniziativa organizzata dall’Azienda sanitaria provinciale, dal Comune di Enna e dall’A.S.D. Atletica Enna per promuovere l’attività motoria. Una campagna per sensibilizzare le persone a praticare sport, che è fonte di benessere e di prevenzione di malattie.

Il deficit strutturale

Tutto giusto ed è lodevole lo sforzo dell’Asp, del Comune di Enna e della società sportiva, peccato che manchino gli impianti, come emerge nella classifica del Sole 24 Ore, capace di inchiodare la provincia di Enna agli ultimi posti. Tra gli indicatori, ci sono le strutture sportive, gli eventi, il numero di tesserati, di società, i risultati sportivi, gli investimenti, le scuole di formazione.

Meglio passeggiare

In effetti, in questa campagna, gli enti, ben sapendo delle difficoltà strutturali, hanno promosso le passeggiate

“La Pro Loco della Città offrirà il supporto di una propria guida. L’evento avrà anche una rilevanza culturale, infatti, perché, percorrendo le vie più suggestive della città, saranno visitati luoghi storici e monumenti, tra cui il Museo del Mito, per poi concludere il cammino tornando presso il Castello di Lombardia” si legge nella nota diffusa dall’Asp di Enna.

L’obiettivo

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in sinergia con enti e associazioni, è impegnata a promuovere l’attività motoria in tutte le fasce di età presso aeree verdi e spazi pubblici sicuri, inclusivi e facilmente accessibili, come indicato dal Piano Regionale di Prevenzione 20202-2025.

“Camminare è un’attività fisica facile da svolgere, – evidenzia la responsabile dell’Educazione e Promozione della Salute, dr.ssa Eleonora Caramanna- si può farla sempre e ovunque, anche senza attrezzature specifiche. Modificare le proprie abitudini, introducendo il cammino quotidiano, può avere un grande impatto per il benessere psicofisico a ogni età. Invitiamo chiunque all’evento per camminare e riscoprire assieme la città nei dettagli della bellezza paesaggistica che possono essere colti solo a piedi”.

