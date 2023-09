Sport, i numeri del fallimento di Enna, male tutta la Sicilia

Sono numeri impietosi per la provincia di Enna in fatto di sport. La classifica de Il Sole 24 Ore è impietosa e praticamente senza appello. Su 107 province in Italia, quella di Enna al posto numero 104.

I numeri del fallimento

Vediamo quali sono i parametri di riferimento utilizzati dagli esperti che ha redatto questo studio. Strutture sportive: in questo caso, Enna è al 105 posto, poi sport di squadra (104esimo posto), sport individuali (103esimo posto) e sport e società (85esimo posto).

Male le altre siciliane

Se la passano male anche le altre province siciliane: Agrigento è al 103esimo posto, poi Caltanissetta al 101esimo posto, se la passano un poì meglio le altre. Siracusa (83esimo posto), Ragusa (76esimo), Catania (81esimo posto), Messina (72esimo), Palermo (87esimo) e Trapani (93esimo).

Foto tratta da https://www.aics.it/