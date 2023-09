Calcio mercato, il Troina piazza alcuni colpi

Calcio mercato effervescente per il Troina che, sabato, ha presentato la squadra ai tifosi nella sua casa, al Proto. Nelle ore scorse, la società ha annunciato dei nuovi ingressi nella rosa ma anche le conferme.

Gli arrivi

Tra gli arrivi c’è Francesco Maccarrone, classe 2006, è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili del Troina e del Città di Troina. Durante la passata stagione, oltre ad aver giocato con la formazione Under 17, ha anche esordito nel campionato di Terza Categoria, subentrando nei match con l’Agira e con lo Sporting Casale. In rossoblu anche Luigi Galati, classe 2006, è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili del Troina e del Città di Troina. Durante la passata stagione ha anche raccolto qualche convocazione in prima squadra. In squadra anche il giovane portiere Giuseppe Trovato Agnesa, classe 2007, cresciuto calcisticamente nei settori giovanili del Troina e del Città di Troina. Durante questa stagione sportiva, oltre ad aggregarsi alla prima squadra, difenderà anche la porta della formazione Under .

Le conferme

Sono stati confermati dei calciatori che rappresentano la base per il nuovo allenatore. Tra questi, il roccioso difensore Leonardo Di Muni, 31 anni, il portiere Silvestro Cantale, 25 anni, e Gabriele Ferruzza, 19 anni.