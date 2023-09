Mattarella a Piazza Armerina, incontro con l’associazione don Bosco

E’ tutto pronto, o quasi, per la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Piazza Armerina. Insieme a lui, nella giornata di giovedì ci sarà il capo dello Stato della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier. Si tratta di un evento privato e non pubblico, come avverrà domani a Siracusa, nell’ambito di un incontro bilaterale tra i due paesi europei.

La visita alla Villa del Casale e l’omaggio a Don Bosco

La tappa a Piazza, oltre per la visita della suggestiva Villa del Casale, patrimonio Unesco, darà l’occasione ai due Capi di Stato di incontrare i volontari dell’associazione Don Bosco 2000, “per esplorare il lavoro svolto dalla comunità di accoglienza migranti di Don Bosco 2000 e conoscere le attività di cooperazione circolare con le missioni in Africa” spiegano gli operatori.

“Premiato nostro lavoro”

“Questa visita privata, congiunta, dei presidenti italiano e tedesco – aggiungono i volontari dell’associazione Don Bosco 2000 – sottolinea l’importanza della solidarietà internazionale e dell’integrazione, nonché il riconoscimento del lavoro essenziale svolto dalle comunità di accoglienza come Don Bosco 2000 nel promuovere la pace, la comprensione e l’unità tra le nazioni