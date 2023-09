Visita Mattarella, in elicottero su zone incendiate e incontro coi vigili del fuoco

E’ tutto pronto per la visita di domani a Piazza Armerina del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato, che è arrivato a Siracusa, per l’incontro con il presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, al Castello Maniace per poi fare tappa al Teatro comunale ed al Teatro greco, sorvolerà le zone interessate dagli incendi degli ultimi mesi.

L’incontro coi pompieri, poi alla Villa del Casale

Poi, incontreranno il comandante dei vigili del fuoco e una rappresentanza dei Vigili volontari. Dopo la visita della Villa Romana del Casale, i due presidenti saranno all’Associazione don Bosco 2000 dove verrà presentata l’attività dell’associazione dedicata all’accoglienza e all’integrazione dei migranti. Dopo la colazione presso la Masseria Bannata nel pomeriggio i due presidenti si recheranno allo Stabilimento 3Sun Gigafactory di Enel Green Power vicino Catania.

Il messaggio dei due presidenti

“Gli oltre 400 gemellaggi comunali che uniscono Germania e Italia, svolgono una vivace e composita attività per la comprensione e l’incontro tra le comunità in Italia e in Germania, contribuendo in questa maniera alla coesione al livello europeo” avevano scritto Mattarella e Steinmeier nel settembre 2020 proprio nel capoluogo della regione più colpita dalla pandemia.

“I gemellaggi tra Comuni rappresentano un elemento irrinunciabile della cooperazione bilaterale e di un’Europa vissuta dalle società civili” avevano scritto per spiegare la decisione di istituire il Premio dei presidenti, la cui prima cerimonia si è svolta a Berlino nell’ottobre 2021 durante la visita ufficiale del Capo dello Stato in Germania