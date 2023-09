Nasce osservatorio sulla sanità, gli obiettivi, “liste di attesa e Policlinico”

Si è insediato ad Enna l’Osservatorio comunale sulla sanità. A presiederlo è il presidente del Consiglio comunale, Paolo Gargaglione come deciso ieri alla presenza di diversi capigruppo, dell’assessore Gloria e del commissario straordinario dell’Asp di Enna, Iudica. E’ il primo osservatorio, in tema di sanità, per il capoluogo, e proprio qui saranno affrontati i temi più caldi.

I temi caldi della sanità ennese

“Convocherò l’osservatorio a stretto giro – dice il presidente dell’Osservatorio comunale della sanità, Paolo Gargaglione – per iniziare ad affrontare i tanti temi che potrebbero cambiare il volto dell’offerta sanitaria nella nostra realtà. Liste di attesa, Policlinico, ex Ciss, fondi PNRR e nuova rete ospedaliera saranno le priorità su cui ci confronteremo nei prossimi incontri. Auspico che l’organismo, in tempi brevi, possa essere completato con la rappresentanza sindacale, che sono certo potrà dare un fattivo contributo ai lavori”.

A cosa serve

L’osservatorio sulla Sanità ha il compito di monitorare e valutare l’offerta sanitaria all’interno di una determinata realtà geografica, in questo caso la città di Enna. Serve ad analizzare i principali temi e problematiche legate alla sanità e ad individuare possibili soluzioni e miglioramenti. L’osservatorio permette di coinvolgere e confrontare diverse figure professionali e istituzionali, come rappresentanti del Consiglio comunale, dell’Assessorato alla sanità e dell’Azienda sanitaria provinciale, al fine di promuovere il dialogo e adottare decisioni mirate per migliorare l’assistenza sanitaria offerta alla comunità locale.