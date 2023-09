Morgantina, i segreti sulle ricerche degli americani

“Le ricerche della Missione archeologica americana a Morgantina: aggiornamenti e prospettive” è l’argomento al centro dell’incontro che si svolgerà domenica prossima, nella sala conferenze del museo archeologico di Aidone, inizio alle 17.

Iniziativa del Parco archeologico

L’iniziativa culturale è organizzata dal Parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale di Piazza Armerina, direttore Liborio Calascibetta, in occasione delle Gep (Giornate europee del patrimonio) 2023. Nel corso dell’incontro, verrà presentato un breve aggiornamento sull’ampia varietà di ricerche e pubblicazioni recenti di studiosi che lavorano con la Missione archeologica americana a Morgantina. L’ambito degli argomenti va dall’età arcaica all’età romana, con particolare attenzione ai risultati più importanti e interessanti della ricerca attuale. Ogni argomento è preparato dallo studioso responsabile. La professoressa Sandra Lucore leggerà i loro contributi presenterà anche il suo proprio lavoro.

Informazioni sulla ricerca

La finalità della conferenza è quella di informare il pubblico del procedere della ricerca, mentre si continua a perfezionare e diffondere la conoscenza della città antica e l’archeologia di eccezionale importanza di Morgantina: le pubblicazioni accademiche degli studiosi che lavorano con la Missione archeologica americana a Morgantina sono chiaramente dirette alla comunità degli archeologi; incontri di questo tipo sono diretti al pubblico locale degli appassionati. Sandra K. Lucore della Missione archeologica americana a Morgantina, è direttrice responsabile del Progetto Terme; è stata docente di Studi antichi all’Università di Tokio. È autrice, in particolare, di diverse pubblicazioni sulle terme a Morgantina, tra cui di recente Le Terme Sud di Morgantina: impianti idrico e di riscaldamento; The decorative program of the North Baths at Morgantina e The Morgantina baths in their urban context; ha curato, con Monika Trümper, il volume Greek baths and bathing culture: new discoveries and approaches, sugli impianti termali nel mondo greco. Introdurrà l’archeologo Rosario Patanè e ci sarà intervento del direttore Calascibetta.

Angela Rita Palermo