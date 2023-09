Rifiuti, raccolta al 69% e “tasse più basse in Sicilia”

Secondo i dati forniti dalla società Eco Enna Servizi, gestore del servizio della nettezza urbana, il dato della raccolta differenziata ad Enna è del 69%. E’ tra i 231 Comuni della Sicilia che, secondo uno studio di Legambiente Sicilia diffuso alla fine del 2022,hanno superato la quota del 65% e che rappresentano il 60% dei Comuni siciliani con oltre 2 milioni di cittadini residenti.

Disastro Sicilia sui rifiuti

Complessivamente, la raccolta differenziata in Sicilia, sotto il 50% confermando l’isola quale fanalino di coda tra le regioni italiane.

Per il sindaco, Maurizio Dipietro, si tratta di un buon risultato e nel corso del convegno, organizzato dalla società Eco Enna Servizi sul tema della gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, soprattutto in termini di riuso, ha posto l’accento sul tema delle imposte.

“Tasse più basse della Sicilia”

“Una scommessa vinta grazie alla stragrande maggioranza dei cittadini ennesi, che hanno dimostrato il loro senso civico essendo coinvolti in prima persona nella differenziazione dei rifiuti, ma anche grazie alla partecipata del comune di Enna, EcoEnnaServizi e all’impegno degli uffici comunali. Tutto ciò è stato possibile senza aumentare le tariffe, oggi ben al di sotto della media nazionale per i capoluoghi di provincia e la più bassa di Sicilia insieme a Caltanissetta, negli ultimi due anni nella Regione Siciliana”.

Il riciclo dei rifiuti

Il sindaco Dipietro ha quindi avviato una riflessione sul futuro della gestione dei rifiuti nella nostra città evidenziando come sia necessario individuare “un anello di raccordo fra il primo step dove l’obiettivo principale è stato quello di costruire un modello organizzativo per la raccolta differenziata dei rifiuti, e la seconda fase conseguente all’approvazione del nuovo piano di intervento in cui si pone l’accento anzitutto sulla riduzione della produzione dei rifiuti e poi sul riuso e la riparazione degli oggetti preventivamente al riciclo”.

Collaborazione con la Kore

“Un appuntamento di studio – ha poi concluso il Sindaco Dipietro – che segna un ulteriore, importante, passo in avanti nei rapporti tra Comune di Enna e Università Kore, che si arricchisce sempre di più di nuovi contenuti come lo studio sul vermicompostaggio effettuato dalla società EcoEnnaServizi e dalla facoltà di Ingegneria e Architettura della Kore di Enna. Al di là dello studio, cui plaudo, ritengo opportuno che le diverse risorse della città di Enna facciano squadra per il bene comune dei cittadini, e questo può essere il vero motore di sviluppo sostenibile per il futuro di Enna”.