Plastic free, evento al Santuario di Papardura

Anche Enna risponde alla chiamata della data nazionale Plastic Free L’ appuntamento è sabato 30 Settembre presso il Santuario di Papardura per ridare dignità a tutta la zona! Alle 9.30 una guida turistica in collaborazione con i ragazzi della Proloco spiegheranno ai presenti la storia del Santuario.

I partecipanti

Oltre la Proloco, prenderanno all’evento la UISP , i ragazzi delle associazioni universitarie Koinè , Kampus e Confederazione Kore e gli ospiti della Iblea Servizi e della Don Bosco 2000. “Vi aspettiamo per questa bellissima giornata all’ insegna dell’ amore per la natura, per la nostra storia e dell’ integrazione” spiegano gli organizzatori.

Cosa è Plastic free

Plastic Free è un movimento che promuove la riduzione dell’uso della plastica monouso per preservare l’ambiente e l’ecosistema marino. L’obiettivo principale del movimento è ridurre l’inquinamento causato dalla plastica, che può avere gravi conseguenze sulla fauna marina e sull’ambiente in generale. Le iniziative Plastic Free spesso includono campagne di sensibilizzazione, programmi di riciclaggio, l’adozione di alternative sostenibili alla plastica e l’organizzazione di eventi per creare consapevolezza sul problema dell’inquinamento plastico. L’adesione a una vita senza plastica monouso contribuisce a preservare il nostro pianeta per le generazioni future.