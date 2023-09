Troina calcio, Vitale, “vittoria che dà morale”

Domenica allo stadio Silvio Proto di Troina il fischio dell’arbitro Piscopo ha dato il via alle danze

per l’ASD città di Troina, che nella prima partita del campionato di seconda categoria, in cui si è

sfidata in casa contro la Stella Nascente di Catania, riportando una sonora vittoria.

Pubblico caldo

I rossoblu di mister Salvatore Compagnone, reduci da un intenso periodo di preparazione atletica, sono

scesi in campo accolti da una tribuna strapiena, nonostante le minacce di temporali all’orizzonte. Il

Città Di Troina arriva al vantaggio dopo solo 15 minuti con l’immancabile gol dell’attaccante

Andrea Santoro, già capocannoniere della passata stagione. Raddoppia il centrocampista Simone

Vitale con un tiro a pallonetto di pregevolissima fattura e a inizio ripresa, il difensore Domingo

Giamblanco confeziona la terza rete con un calcio di punizione che letteralmente spiazza il portiere

avversario.

“Questa vittoria dà morale – afferma Simone Vitale – ma ancora c’è molto da migliorare, partendo dal

gioco fino ad arrivare agli spazi in campo. Sono soddisfatto del gol segnato, mancava da tempo, ma

ancora di più per la vittoria”.

Una vittoria schiacciante, quindi, anche se la squadra ha mostrato qualche sbavatura nella fase difensiva, subendo la pressione avversaria in qualche azione in contropiede che però non ha mai seriamente impegnato il portiere di casa. La partita si chiude quindi sul 3-0, risultato importante soprattutto per il morale della squadra, che sarà impegnata nella prossima gara fuori casa contro il Tremestieri Etneo.



Sandra La Fico