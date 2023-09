Scuola Neglia, consegnati i lavori, dureranno 18 mesi

Sono stati consegnati i lavori riguardanti il plesso scolastico “Neglia” di Enna bassa e, in particolare, la demolizione e ricostruzione della parte che ospita la scuola materna, finanziati anch’essi dal Pnrr per un importo pari a € 2.205.769,63. La durata dei lavori è prevista in diciotto mesi.

Demolizione e costruzione

“Trattandosi di un fabbricato non più fruibile – spiega l’Assessore Alloro – per la messa in sicurezza dell’intera struttura scolastica ed il relativo adeguamento sismico della stessa si procederà con la sua totale demolizione e la successiva ricostruzione di un nuovo fabbricato, ad una sola elevazione fuori terra, per un numero complessivo di 8 aule didattiche con annessi servizi e completo di cucina e sala mensa”.

La nuova proposta progettuale – aggiunge Alloro – si fonda sull’idea di concentrare tutto il complesso scolastico su di un unico livello attorno ad una corte interna, con la predisposizione di luoghi capaci di ospitare e concentrare diverse attività”.

“Il miglioramento e la riqualificazione degli spazi dedicati sia alle attività didattiche sia alle attività comuni di socializzazione e condivisione – commenta il Sindaco Maurizio Dipietro – diventa sempre più importante nell’ottica di un continuo processo di innovazione didattica, digitale e metodologica. In questo senso è stato previsto un intervento progettuale atto a riconfigurare le architetture interne dell’edificio scolastico, proponendo una nuova concezione dello spazio”.