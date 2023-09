Lotta alla droga, associazione di Troina apre sportello nel Siracusano

L’associazione troinese Amici di San Patrignano Sicilia ha aperto a Floridia, in provincia di

Siracusa, uno sportello di ascolto e informazione sulle dipendenze.

Tante richieste dal Siracusano

“Il lavoro dell’Associazione Amici San Patrignano Sicilia e della Comunità di San Patrignano, spiega

la responsabile Eliana Chiavetta, continua senza un attimo di tregua, perché l’attuale situazione

sociale ce lo richiede a gran voce. Considerate le numerose richieste provenienti dalla provincia di

Siracusa e dalla città di Floridia, in particolare, abbiamo accolto la disponibilità dell’amministrazione comunale ad aprire uno sportello di ascolto che possa essere un primo punto di incontro per quanti hanno necessità di essere ascoltati e supportati”.

Il lavoro dell’associazione

Allo sportello potranno rivolgersi quanti cercano informazioni, consigli ed aiuto per uscire dal tunnel

della droga o evitare di cadervi. “La dipendenza è un fenomeno sempre più crescente, continua Eliana Chiavetta, l’uso e l’abuso di crack e droghe sintetiche sta aumentando in maniera importante, e l’età dei consumatori si sta abbassando notevolmente. Non intendiamo voltarci dall’altra parte, ma insieme al contrasto delle dipendenze, faremo un’azione incisiva di prevenzione perché siamo convinti che se dalla

droga si può uscire, sarebbe meglio non entrare in questo tunnel e soltanto con un azione di

informazione e formazione destinata a giovani e adulti, possiamo sperare in una prospettiva di vita

differente”.

13 anni di attività

Tredici anni di attività svolti a favore di chi in prima persona o per riflesso è entrato a contatto

con la droga. È questo il percorso compiuto dall’associazione Amici di San Patrignano, che a

Troina, dal 2010, rappresenta una risposta concreta sul territorio siciliano e calabrese a questa grave

piaga sociale.

Sandra La Fico