Settimana della dislessia, due incontri online

Dal 2 all’8 ottobre 2023 torna l’appuntamento annuale con la Settimana nazionale della Dislessia, organizzata da AID in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).

Due appuntamenti

La sezione AID di Enna in collaborazione con le sezioni di Palermo, Trapani, Siracusa e Catania, organizza due incontri online nella giornata di lunedì 2 ottobre.

Il primo incontro, dalle ore 15.30 alle 17.30, si intitola “Il metodo di studio” ed è focalizzato sulle modalità per sviluppare un metodo di studio adeguato alle proprie caratteristiche di apprendimento: il primo passo verso l’autonomia e il successo formativo, specialmente per i ragazzi con DSA. In questo incontro informativo rivolto ai genitori verranno fornite strategie e indicazioni utili per favorirne lo sviluppo da parte della relatrice Barbara Urdanch, pedagogista e formatrice AID.

A seguire, dalle ore 17.00 alle 19, ci sarà “Non solo normativa” un incontro informativo dedicato ai docenti; perché conoscere la normativa è il primo passo verso una didattica realmente inclusiva, capace di rispondere alle esigenze degli studenti con DSA e di instaurare un dialogo costruttivo con le loro famiglie. Relatrice sarà Maria Enrica Bianchi: docente, formatrice AID, vicepresidente nazionale AID. Per iscriversi leggi qui.

Il tema

Al centro del dibattito di ottobre vi sarà la legge 170/2010, che riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando alla scuola e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il meritato successo formativo.