Semafori in tilt in via Unità d’Italia, ad Enna, all’altezza Euronics. Il guasto, secondo quanto emerge dalla comunicazione della Polizia locale, è riconducibile ad un corto circuito elettrico, a seguito del temporale abbattutosi venerdì pomeriggio. “Si prevede di ripristinarne la funzionalità entro la prossima settimana” spiegano dal Comune di Enna