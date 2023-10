Lavori di sgombero all’ex Mulino, stop al transito veicolare

L’amministrazione comunale di Enna ha emesso un’ordinanza che dispone il divieto di transito in via Candrilli. Lo stop alla circolazione dei mezzi varrà nei giorni 2 ,4, 5 e 6 ottobre dalle 7.30/13.30 e 14.30/15.00 per consentire ad una azienda di provvedere ai lavori di sgombero, pulizia e scerbatura complesso denominato “ex Mulino” .

L’obbligo per l’azienda

“La Ditta esecutrice dei lavori dovrà curare l’apposizione di adeguata segnaletica stradale e di cantiere, regolamentando all’occorrenza la viabilità a mezzo di propri movieri, consentendo il passaggio ai mezzi di soccorso in emergenza ed ai residenti, e ripristinando lo stato dei luoghi a fine lavori” si legge nell’ordinanza del Comune di Enna.