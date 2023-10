Legacoop, apre Centro assistenza tecnica a Valguarnera

Legacoop Sicilia ha aperto una sede a Valguarnera nella sede di via Brindisi n.12, con l’obiettivo di porsi come punto di riferimento sul territorio della provincia di Enna. Secondo Filippo Parrino, presidente regionale di Legacoop Sicilia, i Cat rappresentano “uno straordinario strumento per consentire a chi ha idee imprenditoriali, ma non ha gli strumenti tecnici, per avviare nuova impresa cooperativa intraprendendo nuove prospettive e nuova economia nel territorio siciliano.

Promozione del territorio

Rappresenta altresì uno strumento per promuovere lo sviluppo del movimento cooperativo in armonia

con le moderne esigenze della cooperazione, in linea con le tendenze di mercato”. I Cat sono stati istituiti con legge regionale n.11 del 12 maggio 2010, art. 114, e svolgeranno in tutta l’isola una importante

funzione di promozione, sostegno, valorizzazione, supporto tecnico e normativo a tutte le cooperative aderenti ma anche ai tanti giovani e alle tante donne che vogliono intraprendere nuove attività utilizzando tutte le risorse finanziarie e le opportunità normative messe a disposizione dalla legislazione nazionale e regionale.

Come si gestisce una cooperativa

Attraverso i Cat – conclude Parrino – offriremo, nei nostri sportelli presenti in tutta la Sicilia, attività di supporto sulla base della nostra esperienza e conoscenza su come si costituisce e si gestisce un’impresa cooperativa, ma anche a tutte quelle cooperative che richiederanno informazioni necessarie a rafforzare e migliorare gli aspetti tecnico- operativi in ambito fiscale, giuslavoristico, ambientale, nonché che intendono intraprendere percorsi per stipulare accordi di rete e di sviluppo economico per l’ampliamento del proprio mercato di sbocco. I CAT rappresentano quindi un’occasione importante per promuovere e favorire l’adozione di buone prassi e conoscenze tecnico- operative in ambito cooperativo su tutto il territorio siciliano”. Per fissare un appuntamento e verificare gli orari è possibile consultare il sito di Legacoop Sicilia www.legacoopsicilia.it.

Rino Caltagirone