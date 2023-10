Moda, teatro e musica per la collezione autunno inverno

Il negozio d’abbigliamento Di Bella, il prossimo giovedì, 5 ottobre, alle ore 18, si trasformerà in un piccolo palcoscenico per raccontare di Donne. Mentre andrà in scena un defilé con abiti e accessori della nuova collezione autunno/inverno 2023, l’attrice e cantante Sara D’Angelo, accompagnata dal musicista Emanuele Primavera, saranno protagonisti di un vero e proprio spettacolo, interamente ispirato e dedicato alle donne.

Repertorio al femminile

Le canzoni, tratte da un repertorio tutto declinato al femminile sia per tematica che per penna autoriale, saranno magistralmente interpretate dall’artista ennese ormai da anni trasferitasi a Bologna, ritornata appositamente per l’occasione nella sua città di origine. Letture e brani recitati a guisa di intermezzo dalla poliedrica Sara, porteranno anch’essi la firma di donne e saranno accomunati dal tema narrativo dell’universo femminile.