La droga nel carcere con un drone, 2 arresti

Sono due gli uomini arrestati per traffico di droga nel carcere di Enna. L’operazione è stata portata a termine dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Enna, insieme al Nucleo Investigativo regionale della Polizia penitenziaria di Palermo, coordinati dal Nucleo Investigativo centrale di Roma, ed al personale del reparto di Polizia penitenziaria della Casa circondariale “Luigi Bodenza” di Enna

La droga calata con il drone

Secondo quanto emerso nelle indagini, per recapitare le partite di stupefacenti nella struttura sarebbe stato usato un drone. I responsabili, un 50enne trasferito poi in carcere, ed un 19enne, ai domiciliari. sono stati sorpresi mentre si accingevano a far decollare il mezzo quale avevano agganciato una busta colma di droga.

Il sequestro di droga

Durante la complessa attività preventiva e repressiva, sono stati rinvenuti e sequestrati 6 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre mezzo chilogrammo, nonché un involucro contenente della cocaina. “L’operazione ha consentito di ottenere un grande risultato in termini di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti tenuto conto che l’azione delittuosa avrebbe comportato grave pregiudizio per l’ordine e la sicurezza della struttura penitenziaria” spiegano gli inquirenti.

Caccia ai 2 complici

Non avrebbero agito da soli, dai riscontri della Polizia penitenziaria e della Questura, in questo affare sarebbero coinvolte altre due persone su cui si sono concentrate le ricerche e che per il momento sono irreperibili.

L’arresto del cappellano del carcere un anno fa

La penitenziaria , che ieri ha manifestato davanti al carcere per la grave carenza di organico, non ha mai abbassato la guardia dopo che, lo scorso anno, venne arrestato il cappellano del carcere, subito dopo avere ceduto la droga ad un detenuto. Nel corso di una perquisizione, che la Penitenziaria effettuò a casa del sacerdote, furono trovate armi e denaro in contanti. Nonostante l’arresto la droga ha continuato a circolare in carcere fino agli arresti di questa notte.