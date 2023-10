L’amore eterno tra Antonino e Rosa, festa per i 70 anni di nozze

Grande festa a Troina per i coniugi Alberti, che hanno festeggiato 70 Anni di Matrimonio. Rosa Suraniti, classe 1933, e Antonino, classe 1929, si sono conosciuti nel 1946, e dopo 7 anni di fidanzamento, convolarono a nozze nel 1953.

La coppia ha 8 figli e 12 nipoti

Dal loro matrimonio, sono nati 8 figli: Arturo, Cettina, Anna Maria, Daniela, Silvana, Massimo e Donatella, uno nacque già morto. 12 i nipoti e 10 i pronipoti, che hanno festeggiato nella casa di cura che li ospita questo evento che racconta l’amore di una vita trascorsa insieme, tra gioie e dolori.

Le sofferenze durante la Guerra

La paura e le vicissitudini vissute durante la guerra, la sofferenza per la morte di tre figli degli 8 figli, il

lungo distacco, quando Antonino dovette trasferirsi in Germania per lavoro. Dall’altra, la gioia di ritrovarsi uniti, sempre uno accanto all’altro. Lui fabbro, lei casalinga, con la passione per la scrittura. Una vita semplice, nella quale si nasconde il segreto dell’amore eterno.

Sandra La Fico