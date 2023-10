Botte alla fidanzata, arrestato dalla polizia

Gli agenti del commissariato di Piazza Armerina hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un uomo, già in carcere per altre vicende giudiziarie, per maltrattamenti e lesioni personali.

Offese, minacce e lesioni alla donna

A seguito delle indagini condotte dai poliziotti si è accertato come la presunta vittima, legata all’indagato da una relazione sentimentale iniziata nei primi mesi dello scorso anno, sia stata sottoposta ad una continua serie di offese e minacce ad opera del fidanzato che, in più circostanze, non aveva esitato a picchiarla, procurandole lesioni.

La denuncia della vittima

I tentativi della vittima di sottrarsi da quel rapporto avevano ancor più irritato l’uomo che, in due distinti momenti, esercitava ulteriore violenza sia verbale che fisica inducendo, infine, la donna a superare ogni riserva e formalizzare la denuncia verso il suo compagno.

La misura emessa dal gip di Enna

Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi e concordanti indizi di colpevolezza a carico dell’indagato tanto da addivenire, su richiesta del pm, all’emissione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere da parte del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Enna.

Già in carcere per lesioni ai danni di 3 uomini

La misura è stata eseguita nella mattina di ieri: l’uomo era già in carcere per lesioni personali, ai danni di tre cittadini stranieri, nonché di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.