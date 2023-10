Omicidio a Valguarnera, identificato presunto assassino, è caccia all’uomo

I carabinieri hanno identificato il presunto assassino di Salvatore Roberto Scamacca, il 47enne di Valguarnera ucciso a colpi di arma da fuoco questa mattina in via Archimede, a Valguarnera.

Identificato presunto assassino

Gli indizi convergono su Guglielmo Ruisi, 51 anni, anche lui di Valguarnera, che è attualmente ricercato ma sarebbe ancora armato. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, degli agenti della Questura e dei magistrati di Enna il delitto sarebbe legato ad una lite avvenuta stamane tra la vittima ed il 51enne.

Le ricerche

Gli investigatori hanno sentito numerose persone allo scopo di comprendere la rete familiari e di amici a cui il sospettato potrebbe essersi rivolto. Sono al setaccio tutti i luoghi frequentati dal 51enne, di certo c’è apprensione per via del fatto che, stando alle informazioni delle forze dell’ordine, il presunto autore del delitto di Scamacca gira con una arma addosso, il che lo rende molto pericoloso per se e per gli altri.