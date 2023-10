Passeggiata nell’area archeologica di Morgantina

Sarà l’archeologo Hal Sharp a guidare i visitatori per la seconda archeopasseggiata in programma, oggi nell’area archeologica di Morgantina. L’attività culturale, organizzata dal Comune di Aidone e dal Parco

archeologico di Morgantina – Villa romana del Casale, in collaborazione con la sede aidonese dell’Archeoclub d’Italia, avrà quale meta l’agorà, cioè la piazza dell’antica polis di Morgantina, con gli edifici pubblici che là insistono, di epoca greca ma riutilizzati, la gran parte, in epoca romana con cambio peraltro di destinazione d’uso.

Il Maceullum

Oggetto di particolare attenzione sarà il Macellum (mercato pubblico), risalente II sec. a.C., dopo che Morgantina fu conquistata dai Romani. Uno dei più antichi conosciuti. La prima archeopaseggiata, guidata dall’archeologa Sandra Lucore, a fine settembre, si è concentrata alle terme Nord, in contrada Agnese, ed ha permesso di apprendere nuove ipotesi e ritrovamenti delle campagne di scavo condotte dalla Missione archeologica americana.

L’assessore comunale alla Cultura Alessandra Mirabella evidenzia che questo tipo di iniziative mirano ad accrescere la conoscenza dell’immenso patrimonio storico archeologico di Morgantina e che una maggiore consapevolezza della ricchezza del proprio territorio può contribuire a incrementare quel turismo colto su cui Aidone deve puntare.

