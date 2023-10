Pullman in fiamme sulla Palermo-Catania, traffico in tilt

Traffico in tilt sull’autostrada A19 in direzione Palermo per via di un incendio che ha coinvolto un pullman. Il mezzo, per cause che sono al vaglio degli agenti della Polizia stradale, è andato in fiamme, non è escluso che possa esserci stato un corto circuito all’impianto elettrico o una avaria al motore.

Quando è scoppiato il rogo il pullman si trovava tra gli svincoli di Ponte Cinque Archi e Resuttano creando grandi disagi alla circolazione, pure per chi proviene da Enna. A spegnere le fiamme ci hanno pensato i vigili del fuoco ma nonostante l’intervento sia stato concluso permangono i rallentamenti.