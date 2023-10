Caso De Luca, sindaco, “riferirò in Consiglio ma non escludo altre modalità”

“Sto riflettendo se spiegare questa vicenda in Consiglio comunale, come intendo comunque fare, o usare altre modalità”.

La polemica su De Luca

Lo afferma a ViviEnna il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, a proposito delle polemiche, attorno alla nomina dell’assessore al Commercio ed all’Artigianato, Nicola De Luca, sollevate dall’opposizione perché ha mantenuto la carica di consigliere nonostante nel precedente rimpasto due assessori si siano dimessi avendo optato di restare in Consiglio.

“Ho visto cortometraggi di bassa fattura”

Il sindaco commenta anche il video diventato in poche ore virale che lo immortala mentre, durante un dibattito in Consiglio comunale, spiega la sua decisione di non volere assessori con il ruolo di consiglieri.

“In ogni caso saranno rese note le ragioni della scelta. Ho anche visto dei cortometraggi di bassa fattura in merito a questa vicenda” aggiunge a ViviEnna il sindaco Dipietro che, nel corso della mattinata, ha avuto alcune interlocuzioni con i suoi più stretti collaboratori.