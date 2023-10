“O consigliere o assessore” diventa virale video del sindaco di Enna

E’ diventato virale il video di una seduta in Consiglio comunale del sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, in cui annuncia la sua condanna al doppio incarico di consigliere comunale e di assessore. “Non si possono avere doppi incarichi, bisogna scegliere: o si fa l’assessore o il consigliere” emerge nel video che spopola nelle chat.

Il video è virale

Il riferimento, come orami noto, è alla nomina del nono assessore in giunta, Nicola De Luca, esponente di Italia Viva, che, però, mantiene il ruolo di consigliere, a differenza di altri assessori, come denunciato da altre forze politiche, tra cui Moderati per Enna e Siamo Enna, che, nel precedente rimpasto, si sono dimessi per mantenere il ruolo di consigliere comunale.

L’affondo di Moderati per Enna

“Il primo cittadino ha solamente e volutamente perso tempo prezioso, rimaneggiando più volte la sua giunta e portando in scena uno stucchevole teatrino sulle nomine, esclusivamente per consentire al neo assessore di mantenere il doppio ruolo assessore/consigliere, atteso che non si hanno notizie delle dimissioni da Consigliere Comunale di De Luca” ha detto Giusy Macaluso, esponente e consigliere comunale di Moderati per Enna.

Siamo Enna

“Non ci meraviglia lo stravagante dietro-front dell’impareggiabile sindaco sulla regola del doppio incarico assessore-consigliere, rimangiata dopo appena due mesi dal Consiglio Comunale” hanno sostenuto gli esponenti di Siamo Enna.