“Visiona Movie Fest” arriva a Piazza Armerina per celebrare il binomio cinema/ turismo in una città UNESCO

Si svolgerà il 27 e 28 ottobre al teatro comunale Garibaldi

Tanti gli ospiti: Aldo Baglio e Silvana Fallisi, Giovanni Cacioppo, Ficarra e Picone, Roberto Lipari e Lello Analfino. Omaggio alla carriera ad Andrea Roncato

Piazza Armerina, Enna 16 ottobre 2023

Il binomio vincente tra cinema e turismo in un sito UNESCO: la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. Si chiama VISIONA Movie Fest ed è un evento organizzato in stretta sinergia da Driadi Produzioni, Hemingway & Co e dall’amministrazione comunale di Piazza Armerina e verrà presentato mercoledì 18 ottobre alle 12 nella sala del libro antico della biblioteca comunale “Alceste e Remigio Roccella” in largo Collegio.

VISIONA Movie Fest sarà un’occasione unica per gli appassionati del cinema di incontrare alcuni degli attori e registi più celebri dell’industria cinematografica italiana. Rappresenterà un momento per proseguire il processo di destagionalizzazione turistica del comune ennese, grazie anche all’importante sito UNESCO, e ci sarà spazio anche per la solidarietà.

“Una manifestazione itinerante – dichiarano i direttori artistici Dario Lessa (Hemingway & Co) e Caterina Baglio (Driadi Produzioni) – che promuove la settima arte tramite un format ricco e coinvolgente attraverso ospiti di prestigio e contaminazioni artistiche. Daremo largo spazio alla comicità e all’intrattenimento ma anche ad altre espressioni artistiche attraverso interventi musicali di elevato spessore. Promuovere il cinema è non solo un obiettivo primario ma anche un dovere“.

La manifestazione si svolgerà sabato venerdì 27 e sabato 28 ottobre al teatro comunale “Garibaldi” a partire dalle ore 18 e prevede tributi speciali agli ospiti d’onore tramite la proiezione di scene iconiche dei loro film e commentate dagli stessi artisti. Le presentazioni cinematografiche saranno condotte da giornalisti e personalità del mondo dello spettacolo e dell’editoria.

“Il turismo cinematografico è una tendenza in crescita – hanno dichiarato il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata e l’assessore al Turismo, Ettore Messina – Gli studiosi di cinema e gli appassionati di film sono sempre alla ricerca delle location cinematografiche reali. Questo ha portato alla creazione di tour specifici dedicati alle location dei film, consentendo ai visitatori di rivivere le scene dei loro film preferiti. Le destinazioni UNESCO stanno cogliendo questa opportunità per promuovere il turismo cinematografico e mostrare il loro patrimonio in una luce nuova e affascinante“.

Tanti i nomi che hanno già confermato la propria presenza nella due giorni: gli attori Aldo Baglio e Silvana Fallisi, che saranno i presentatori dell’evento, Giovanni Cacioppo, Ficarra e Picone, Roberto Lipari. È previsto anche un premio alla carriera ad Andrea Roncato, un omaggio al compositore premio Oscar Ennio Morricone a cura di Giuseppe Milici Quartet Plays. Ad aprire la serata finale sarà il cantante Lello Alfino.

Gli incontri saranno moderati dalla giornalista Diana de Marsanich.

I proventi raccolti durante le due serate saranno devoluti in beneficenza all’associazione “Ricominciamo da Isabella” a sostegno delle donne operate al seno.