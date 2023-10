Corteo storico di Carlo V, Abatellis Branciforti a Nicosia

Il Gruppo storico Abatellis Branciforti Conti di Cammarata – Duchi di San Giovanni Gemini, che a breve festeggerà il suo quinto anno di esistenza, per la prima volta ha partecipato al Corteo storico di Carlo V a Nicosia, una delle più importanti rievocazioni storiche che ricorda la visita dell’imperatore Carlo V avvenuta il 15 ottobre del 1535.

La presidente dell’associazione

“Un’organizzazione impeccabile e un’accoglienza calorosa per le quali ringraziamo Bettina Cascio Gioia, sua figlia e tutto lo staff. Noi rappresentiamo gli Abatellis e i Branciforti che proprio nel Cinquecento dominarono Cammarata. Il nostro Gruppo storico, quindi, è in perfetta sincronicità con l’epoca in cui Carlo V visitò Nicosia. Partecipare a un Corteo storico così importante è stato per noi un vero onore”, ha puntualizzato la Presidente degli Abatellis Branciforti Irene Catarella.

Unica presenza agrigentina

L’unico Gruppo storico presente a Nicosia proveniente dalla provincia di Agrigento è stato proprio quello degli Abatellis Branciforti che rappresenta a livello nazionale e internazionale il territorio di Cammarata e San Giovanni Gemini, che fa parte dell’USARS (Unione Rievocazioni Storiche Siciliane) ed è inclusivo, infatti vede tra le sue fila come sue punte di diamante i ragazzi eccezionalmente abili dell’Arca Onlus e alcuni rappresentanti di SolideAli, Associazione che si occupa di aiutare i malati oncologici e le loro

famiglie.