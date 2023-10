Paura a Enna, camion contro muro dell’eremo causa fuga di gas

Un camion è andato a sbattere contro il muro di cinta dell’eremo di Montesalvo, causandone il cedimento e una fuoriuscita di gas da una delle condotte.

Intervento dei pompieri

E’ accaduto questa mattina e poco dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che si sono recati sul luogo dell’incidente.

La manovra errata e la fuga di gas

Da quanto si apprende dai soccorritori, il conducente del camion era impegnato in una manovra ed accidentalmente il mezzo è finito contro il muro. I pompieri hanno prima messo in sicurezza l’area e poi richiesto l’intervento dell’ Italgas per le verifiche.