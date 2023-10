Cittadino meritevole di Valguarnera, nomination per don La Delfa

La consigliera comunale di maggioranza Gaetana Telaro, capogruppo del movimento “Onda Civica”, candida come cittadino meritevole per l’edizione 2023 don Samuel La Delfa, il vice parroco della Chiesa Madre. La kermesse che si tiene ormai da diversi anni e che premia nel periodo natalizio il cittadino o i cittadini che si sono distinti durante l’anno. Per Telaro il riconoscimento a don Samuel è dovuto “per essersi distino negli anni per il suo impegno sociale, umanitario, culturale e spirituale”.

Chi è don Samuel La Delfa

Don Samuel appena trentenne è un prete che per la sua verve, la sua gioventù, il suo spirito umanitario si è distino particolarmente negli ultimi anni dando, con parecchie iniziative, una spinta notevole alla Chiesa locale, in particolare al mondo dei giovani. Ricco, nonostante l’età, il curriculum del giovane prete. Recentemente, ha conseguito a Roma la laurea Magistrale in Scienze Bibliche presso il prestigioso Pontificio Istituto Biblico. Per il parroco della Chiesa Madre Francesco Rizzo la laurea conseguita da don Samuel suo pupillo, non rappresenta “solo un titolo accademico, ma una ricchezza teologica da spendere per la comunità intera.”

Il suo percorso

Dopo gli studi presso il seminario vescovile di Piazza Armerina ha proseguito presso la Pontificia Facoltà Teologica di Palermo conseguendo la laurea con il massimo dei voti. Successivamente svolge e si dedica ad un’esperienza di Monastero e Parrocchia in Abruzzo e dopo ancora presso la «Charitas» di Palermo. Don Samuel Giuseppe La Delfa, viene ordinato Diacono nell’agosto del 2019 e nell’ottobre dello stesso

anno inizia gli studi presso il «Pontificio Istituto Biblico di Roma». In data 13 Giugno 2020, viene ordinato Presbitero e affidato alla «Parrocchia San Cristoforo – Chiesa Madre di Valguarnera Caropepe per

tutto il periodo del prosieguo degli studi, per poi subito dopo essere nominato vice parroco. In questi tre anni di sacerdozio, Don Samuel Giuseppe La Delfa, ha affiancato il Parroco Don Francesco Rizzo, grazie

al supporto ed alla collaborazione sincera con il Parroco Rizzo, ha dato vita, promosso e supportato varie iniziative spirituali, culturali, sociali, quali il pieno supporto e dedizione alla nascita in Parrocchia (San

Cristofero – Chiesa Madre), di un gruppo di pastorale giovanile C.D. «3 P – padre Pino Puglisi” Beato di Palermo. La Pastorale giovanile infatti, non rappresenta una realtà diversa dalla Parrocchia, ma parte integrante della stessa e, dunque, espressione del volto giovane della Parrocchia. Ha organizzato ed organizza pure attività di volontariato che coinvolgono molti valguarneresi presso la c.d. «Missione Speranza e Carità» di Palermo, fondata dal missionario «Fratel Biagio Conte».

Le attività in estate

Tra le altre importanti iniziative di cui si è occupato il giovanissimo vice parroco si ricorda la puntuale e consueta valorizzazione dell’oratorio estivo, il costante impegno durante lo svolgimento del Grest- oratorio estivo, insieme al prezioso impegno e contributo di tutta la Pastorale giovanile «3 P – Padre Pino Puglisi». “Risulta evidente- conclude Gaetana Telaro- che Don Samuel Giuseppe La Delfa, rappresenta un esempio per tutti e per tutta la comunità valguarnerese, da sempre figura dinamica, volenterosa e carismatica”.

Rino Caltagirone