Il Troina gioca a tennis con il Crisas Assoro

“Score tennistico” per l’A.S.D. Città Di Troina che nella quinta giornata del campionato di seconda categoria travolge in casa la Crisas Assoro per 6-.0. Ancora una volta la squadra riesce a imporre il vantaggio nei primissimi minuti di gioco. Questa volta è toccato ad Andrea Santoro aprire le danze che al 9’ con un tiro da fuori area ritrova quel gol che gli mancava dalla prima giornata di campionato e addirittura raddoppiando al 25‘ su calcio di rigore.

Troina a valanga nel secondo tempo

Il primo tempo si chiude sul 2-0 e nel secondo tempo il Città Di Troina dilaga letteralmente, mettendo a segno altre 4 reti (55’ e 73’ Biondi, 65’ Comico, 82’ Destro), con un’ottima prestazione complessiva del comparto offensivo che ha scongiurato il rischio che le schiaccianti vittorie del giorno prima di Agira e Città di Francavilla, potessero esercitare tensione nei rossoblu, consci che per mantenere il primato in classifica avrebbero necessariamente dovuto vincere.

Le parole del mister

Al termine della gara, mister Compagnone dichiara: “Nel primo tempo abbiamo avuto alcune difficoltà territoriali, soprattutto nella gestione degli spazi. Gli sviluppi offensivi sono stati precari e prevedibili, nonostante il doppio vantaggio acquisito sul campo. Nella seconda frazione di gioco abbiamo gestito meglio lo spazio, dando forma ai principi di gioco sia in fase offensiva che difensiva. Siamo molto contenti di quello che la squadra sta producendo, forti di un gruppo che quotidianamente si applica con dedizione. Cerchiamo, sempre, di fare delle proposte che consentano di massimizzare l'espressione del loro potenziale formativo. La strada è ancora lunga, ma il percorso intrapreso è quello giusto”.

Santoro man of the match

L’attaccante Andrea Santoro, certamente “ the man of the match”, dichiara: “Sono contento per la prestazione di tutta la squadra. Le gioie personali non contano, importa solo che portiamo a casa i tre punti e che cresciamo domenica dopo domenica come squadra. Le reti le dedico alla mia famiglia che è sempre presente. Inoltre dispiace che i New Boys (tifoseria organizzata, ndr) non siano stati presenti, è un male allo sport, allo spettacolo e alla comunità. Partita con l’Alkantara? Sarà un’altra battaglia calcistica. Ci prepareremo al meglio durante la settimana seguendo le direttive del mister e del suo staff”.

Sandra La Fico