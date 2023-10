Teatro, “Pompieri in tacchi a spillo” a Nicosia

Segnatevelo sulle agende cartacee o elettroniche: a Nicosia ottobre chiuderà con una commedia brillante

messa in scena dalla Filodrammatica Girasole dal titolo “Pompieri in tacchi a spillo”. Ed è un’occasione da

non perdere che si avrà a Nicosia il prossimo 27-28 e 29 Ottobre presso il cineteatro Cannata di Nicosia.

La compagnia teatrale

Da non perdere perché abbiamo tanto bisogno del teatro, che non è un luogo solo di divertimento, ma è anche un momento in cui far scorrere i vizi e le virtù di tutti noi, ridere e sorridere di situazioni a volte paradossali ma essenzialmente umane, troppo umane. E, soprattutto, da non perdere perché la filodrammatica Girasole, per quanto amatoriale, ha sempre regalato a Nicosia e non solo degli spettacoli di altissimo livello, studiati nei minimi particolari, provati e riprovati affinché una determinata scena, un determinato messaggio possa passare. Il teatro è l’arte della finzione, è l’arte che, se fatta bene, ci avvolge, ci intriga, ci seduce e ci trascina con sé non come spettatori ma come protagonisti. E tutto ciò è sempre avvenuto con la filodrammatica Girasole perché chi sta dietro questa associazione ha una marcia in più: un recondito amore per il teatro. E quando si ha amore per qualcosa non solo la si fa meglio, ma coinvolge anche gli altri rende piacevole tutto.

Commedia in 2 atti

“Pompieri in tacchi a spillo” è una commedia brillante in due atti di Eva De Rosa. La regia e l’adattamento

dell’opera è stata curata da Gaetano Di Dio, le scenografie originali sono curate da Mimmo Arena con

Giuseppe Agrusa e Luigi Incardona, a presentare le serate sarà Martina Cacciato, i suggeritori sono Chiara

Zuco e Ciccio Schillaci, la Direttrice di Scena è Tina Scardino, il direttore di sala Tano Lo Gioco, il trucco e

parrucco è curato da Tina Scardino e Filippa Stivala, i costumi da Loredana Nisi, Maria Grazia Vega e Bettina Li Volsi, la ricerca musicale è stata curata da Mariangela Di Pasquale, l’arredamento da Mobili Buttafuoco, la Segretaria di produzione è Maria Grazia Vega e il disegno e la progettazione grafica è stata curata da Tina Scardino.

Gli attori

E poi ci sono loro: gli attori, coloro che, grazie a tutte le maestranze coinvolte dietro le quinte e che

abbiamo nominato, avranno il compito di far passare davanti ai nostri occhi la storia, ammiccarci con le loro battute, carezzare la nostra fantasia, insomma: incantarci. E la cosa bella è che questi attori, e anche chi sta dietro le quinte, non sono professionisti, sono persone comuni che conosciamo in altre vesti ma che sono stati presi dal teatro e dalla sua magia e adesso si trasformano in altre persone e in altre vesti. E quindi avremo, in ordine di apparizione, Mariano Lo Votrico (Totò, ragazzo fissato coi social), Gianluca Fiscella (il Nonno, padre di Fulvio e Rosa), Lucia Maddaleno (Rosa De Michele, sorella di Fulvio), Marzia Marassà (Silvia De Michele, figlia di Fulvio), Francesco Occhipinti (Fulvio De Michele, pompiere migliore amico di Giovanni), Stefano Paterniti (Dante, il curioso del condominio), Toni Mazza (Giovanni Paglia, collega e miglior amico di Fulvio), Anna Vetri (Fiammetta, vicina di casa fissata con le tisane), Luisa Di Franco (D.ssa Monica Lavazza, lavora per le assicurazioni), Dino Maddaleno (Avv. Carlo Sacco, avvocato della compagnia di assicurazioni), Enzo Rizzo (Andrej Comasky, rabbino amico di Silvia e Anna) e Benedetta Gentile (Anna, amica di Silvia). Un grande parterre per un gran momento di teatro a cui tutti sono invitati a partecipare per vedere, ridere e sorridere, della commedia brillante “Pompieri in tacchi a Spillo” il prossimo 27-28 e 29 ottobre.

Alain Calò