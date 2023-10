Pizza piccante, è ennese il campione del mondo

E’ l’ennese Ivan Correnti 30 anni da oltre 16 pizzaiolo il campione del mondo di pizza piccante. Correnti, che ha cominciato giovanissimo insieme al fratello Filippo, è stato incoronato primo al campionato mondiale di pizza piccante che si è svolto in provincia di Cosenza, a Scalea.

La sfida in 3 giorni

Tre giorni di sfida a colpi di pizza e peperoncino che ha visto la partecipazione di pizzaioli provenienti da tutto il mondo fra cui il pizzaiolo ennese Ivan Correnti che si è classificato primo. Ma non è stato l’unico riconoscimento per il pizzaiolo ennese. Correnti si è piazzato 5° nella categoria pizza dolce – piccante , 2° classificato nel trofeo Filippo Matellicani , 2° nella Coppa Italia per regioni gareggiando per la Sicilia, 1° classificato con la squadra Team Dello Stretto e 1° classificato in una delle categorie più ambite, diventando così campione mondiale di pizza napoletana piccante.

“Una emozione unica”

“Un emozione unica salire sul gradino più alto del po.dio, per portando la mia città sul tetto del mondo dell’arte della pizza – dice Ivan – È un grande trionfo per me e per la mia crescita professionale e questo grazie tutti coloro che mi sono stati sempre vicini”