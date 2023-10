Lite a sprangate a Enna, bloccati 2 uomini dai carabinieri

E’ finita a colpi di spranghe una lite tra due migranti ma non si esclude la presenza di una terza persona, che nella tarda serata di ieri si trovavano al Belvedere di Enna. Sul caso, ci sono le indagini dei carabinieri che sono stati avvertiti dello scontro dalle segnalazioni di alcuni passanti e residenti, atterriti per le scene di violenza in piena strada.

Lo scontro

Uno dei due si sarebbe sfilato la cintura per colpire il rivale che, di contro, avrebbe afferrato una spranga, trovata da qualche parte oppure, secondo una altra versione l’aveva già con se, per difendersi e poi passare all’attacco.

L’allarme di passanti e residenti

Si sono sentite le urla dei due contendenti, poi temendo di sottoporsi ai controlli delle forze dell’ordine, sono scappati, forse dopo aver sentito le sirene delle auto dei carabinieri.

Condotti in caserma

I due non avrebbero fatto molta strada, sono stati acciuffati e condotti in caserma: la loro posizione è al vaglio degli inquirenti che, comunque, stanno cercando di comprendere le ragioni dello scontro.

Le indagini

Da verificare se i due sono stati “aizzati” dall’alcool o dall’assunzione degli stupefacenti ma non si possono, al momento, escludere altre ipotesi, tra cui una lite per soldi o per qualche affare illecito.