Calcio, il Troina rallenta e perde la vetta

Rallenta la corsa dell’A.S.D. Città Di Troina che nella trasferta di domenica contro l’Alkantara di

Castiglione di Sicilia non va oltre lo 0-0 e cede il primo posto della classifica del campionato di

seconda categoria all’Agira e al Città di Francavilla, entrambe vincenti.

Il neo acquisto

Nel corso della settimana i rossoblu avevano tesserato il difensore troinese Calogero Timpanaro,

classe 1988 e avevano confermato la presenza in rosa del difensore Giovanni Barbera, classe 1999,

entrambi schierati dal primo minuto. L’avversario non si preannunciava come fra i più ostici ma, si

sa, il calcio è imprevedibile ed è questo uno dei tanti motivi del suo fascino.

La gara

La partita scorre equilibrata, senza che le due squadre riescano a minacciare seriamente la porta

avversaria, ad eccezione dell’unica occasione che poteva concretamente portare in vantaggio i

rossoblu, quando al 33’ Andrea Santoro con un tiro dalla distanza colpisce la traversa, con la palla che

rimbalza sulla linea di porta.

Il post partita

Al termine della gara, queste le parole di mister Compagnone: “È stata una partita difficile, contro

un avversario capace di ricercare e trovare le giuste soluzioni. Abbiamo sprecato tante energie nella

riaggressione e questo ci ha penalizzato nella costruzione. C’è rammarico per come è stata

condotta la gara, ma siamo contenti per il punto conquistato. Dobbiamo continuare a lavorare per

dare continuità a questo processo di crescita”. Prossima partita in casa domenica prossima contro

lo Sporting Fiumefreddo, penultimo in classifica, un match che lo stop odierno suggerisce di non

sottovalutare.

Sandra La Fico