Riapre dopo 2 anni il Centro prelievi a Calascibetta

Dopo una serie di incontri tra l’Asp di Enna e il Comune xibetano, riapre il Centro prelievi nel territorio di Calascibetta.

Operativo dal 7 novembre

Il servizio sarà attivo a partire dal prossimo 7 novembre, tutti i martedì mattina, nei locali attigui alla Guardia medica, in via Maddalena II. Da circa due anni l’Azienda sanitaria provinciale non garantiva più il servizio prelievi, successivamente, il 23 febbraio scorso, ad aggravare ulteriormente la situazione anche la chiusura del Centro prelievi privato convenzionato con l’Asp, causando non pochi disagi ai cittadini di Calascibetta costretti a recarsi a Enna. Così, dopo diverse interlocuzioni tra il Comune e l’Asp, iniziate a marzo scorso, il Direttore sanitario e il Commissario straordinario hanno garantito la riapertura del Centro prelievi a partire dalla prossima settimana.

Il vicepresidente del Consiglio

A comunicare la notizia il vicepresidente del Consesso civico xibetano, Daniele La Paglia, che ha detto: “Dopo aver subito un significativo danno, i nostri cittadini, finalmente, potranno godere di un importante servizio sanitario, come il Centro prelievi, di cui erano stati privati sulla scorta di logiche d’impresa dettate anche dalla pandemia e dalla carenza di personale infermieristico. Intanto, non possiamo che essere soddisfatti per la riaffermazione del diritto alla salute. Un ringraziamento va al Commissario straordinario Francesco Iudica e al Direttore Sanitario Emanuele Cassarà, i quali si sono adoperati fattivamente per la riapertura del Centro prelievi”.

Francesco Librizzi