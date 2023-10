Risate, musica ed emozioni: al Visiona Movie Fest di Piazza Armerina celebrato il cinema italiano

Your browser does not support the video element.

Si è svolto il 27 e 28 ottobre al teatro comunale Garibaldi

Tanti gli ospiti: Aldo Baglio e Silvana Fallisi, Giovanni Cacioppo, Valentino Picone, Roberto Lipari. Omaggio alla carriera ad Andrea Roncato

Piazza Armerina, Enna 30 ottobre 2023

Risate, musica e tante emozioni. Ha riscosso un ottimo successo la terza edizione di Visiona Movie Fest, una festa del cinema itinerante che si è svolta il 27 e 28 ottobre a Piazza Armerina, nel cuore della Sicilia, per celebrare l’arte cinematografica e promuove il turismo nell’incantevole cornice della Villa Romana del Casale, sito UNESCO.

Organizzato in stretta sinergia da Driadi Produzioni, Hemingway & Co e l’amministrazione comunale di Piazza Armerina, il Visiona Movie Fest ha visto calcare il palco del teatro comunale “Garibaldi” celebrità del cinema italiano del calibro di Aldo Baglio (del trio Aldo Giovanni e Giacomo) e Silvana Fallisi, che hanno ricoperto il ruolo di presentatori dell’evento. E poi Giovanni Cacioppo, Valentino Picone (del duo Ficarra e Picone) e Roberto Lipari. È stato consegnato un prestigioso premio alla carriera ad Andrea Roncato, e un toccante omaggio al compositore premio Oscar Ennio Morricone è stato reso possibile grazie all’esibizione del Giuseppe Milici Quartet Plays. Ogni ospite ha raccontato la propria vita artistica e professionale, tra il serio e l’ironico, con proiezione di scene iconiche dei loro film, momenti moderati dalla giornalista Diana de Marsanich, in un teatro Garibaldi che per due giorni è stato sold out.

“La gente è più distaccata e abituata a stare a casa – ha raccontato Andrea Roncato – servono queste iniziative per tenere in piedi il cinema. Vedere i film vicini agli altri è bellissimo“. Giovanni Cacioppo ha parlato di un cinema italiano che va “sostenuto – ha dichiarato Cacioppo – perché sta attraversando un periodo di crisi. La gente è più portata a stare a casa che ad uscire, poiché oltretutto alcuni film sono prodotti direttamente dalle piattaforme online e non passano nemmeno dal cinema“. Aldo Baglio ha incitato il pubblico a tornare ad affollare le sale perché “il cinema – ha detto Baglio – esiste ancora“. Silvana Fallisi ha parlato di eventi che consentono di riscoprire i luoghi meravigliosi della Sicilia e dell’Italia intera; per Roberto Lipari, Valentino Picone e Giuseppe Milici il cinema è cultura. “Racconta le nostre vite – ha sottolineato Picone”, mentre per Lipari la cultura è “l’unico strumento che ci consentirà di ripartire“.

Per i direttori artistici Dario Lessa (Hemingway & Co) e Caterina Baglio (Driadi Produzioni) il bilancio dell’evento è estremamente positivo – siamo felici del successo dell’iniziativa: il pubblico ha partecipato in massa ricoprendo di affetto gli artisti. Sono stati due giorni magici“.

“Un successo straordinario – hanno dichiarato il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata e l’assessore al Turismo, Ettore Messina -, un altro tassello del nostro ambizioso programma che ha come obiettivo quello di lanciare definitivamente il nostro territorio dal punto di vista turistico e culturale, che significa anche ricaduta economica sulla popolazione”.

I proventi raccolti durante le due serate saranno devoluti in beneficenza all’associazione “Ricominciamo da Isabella” a sostegno delle donne operate al seno.

