“Territorio ennese sfilacciato e capoluogo in crisi”, j’accuse della Cna

Si è svolto ieri il primo seminario formativo organizzato dalla Confederazione nazionale artigiani (CNA) di Enna nell’ambito dell’annuale “Scuola di futuro” indirizzata ai funzionari della medesima associazione di categoria e alle imprese associate. Il seminario, i cui lavori sono stati aperti da Stefano Rizzo, ha focalizzato l’attenzione sui due temi che stanno caratterizzando il dibattito attuale sulle strategie di sviluppo e resilienza del nostro territorio: le aree interne e l’area vasta.

Le cause dello “sfilacciamento” territoriale

In tale contesto, in cui abbiamo offerto il nostro contributo, sono state evidenziate cinque cause che stanno provocando lo “sfilacciamento” del territorio della provincia di Enna. La prima, ad opera di un legislatore accecato dalla sindrome di Barabba, risale alla mai riuscita sostituzione delle Province regionali con gli attuali Liberi consorzi comunali. La seconda, nella perdita di autorevolezza politica ed istituzionale del Comune capoluogo di provincia che, al netto dei recuperati rapporti col fenomeno Kore, non

riesce più ad esprimere politiche attrattive.

La terza, nella nascita spontanea e disordinata di aggregazioni tra Comuni – anche del nisseno – finalizzate a captare risorse finanziarie dalle diverse misure (FESR, PNNR, SNAI etc.). La quarta, nell’uso disinvolto dell’Unione dei comuni quale modello “hard” per la promozione permanente di politiche di sviluppo territoriale in luogo del modello “soft” della convenzione. La quinta,

nell’assenza di un’identità di area vasta capace di sviluppare una reattiva e condivisa riflessione che prescinda dall’inconsistenza della politica regionale.

Il ruolo della Kore

Dal seminario è quindi emersa forte la necessità di promuovere dal basso tale riflessione,

anche attraverso il coinvolgimento dell’Università Kore, che consenta di ragionare su come mettere ordine alle diverse iniziative fin qui promosse e, soprattutto, per indirizzarle tutte verso un’unica strategia di sviluppo.



Auspicando l’emersione di nuovi leaders di area vasta, i numerosi partecipanti si sono dati appuntamento alla prossimo seminario che sarà tenuto da Fausto Nigrelli docente dell’università di Catania che tratterà il tema “Paesaggi scartati: oltre i borghi e la turistificazione”.