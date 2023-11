Festa Forze armate, le divise storiche dei carabinieri in vetrina

L’Arma dei Carabinieri, ha allestito, in occasione della festa delle Forze armate, nelle vetrine degli esercizi commerciali di tutto il territorio nazionale, le uniformi storiche ed altri cimeli.

La ricorrenza

“Il Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze Armate fu istituito per commemorare la fine della Prima Guerra Mondiale con l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti, firmato il 3 novembre 1918, che sancì la resa dell’Impero austro-ungarico all’Italia, evento bellico che permise all’Italia l’annessione dei territori di Trento e Trieste” spiegano dal comando di Enna.

Dove vedere le divise nell’Ennese

Nell’Ennese, ecco dove poter ammirare le uniformi: “Presti” di Enna, “Mabitus” di Piazza Armerina e “Sorbino” di Nicosia.

“Nella circostanza sono state esposte alcune Grandi Uniformi Storiche da Ufficiale, Sottufficiale e Carabiniere, nonché altro materiale divulgativo delle molteplici attività che vede l’Arma protagonista sia in Italia e che all’estero. L’iniziativa, molto apprezzata e valorizzata dall’attenzione dimostrata sia dai cittadini che dagli stessi commercianti, si è rilevata un ottimo e valido strumento per avvicinare, incuriosire e far conoscere i compiti e gli impegni delle forze armate e in particolare dell’Arma dei Carabinieri” conclude la nota dei carabinieri.