Incidente a Centuripe, auto si ribalta, grave giovane in ospedale

Un incidente stradale si è verificato questa notte in contrada Vignale, nel territorio di Centuripe. Una macchina, per cause che sono al vaglio dei carabinieri, si è ribaltata per poi finire fuori strada, fermandosi a pochi centimetri prima di una scarpata, profonda 40 metri.

L’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco, intervenuti dopo alcune richieste di soccorso, hanno estratto il conducente, un giovane, che era rimasto incastrato nell’abitacolo. E’ stato poi sistemato nella barella dell’ambulanza del 118 che ha provveduto al suo trasferimento in ospedale, al San Marco di Catania.