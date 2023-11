Il foodblogger Gaiano tocca 2 milioni di follower

Successo e soddisfazione per Carlo Gaiano, noto foodblogger che dal suo piccolo canale di youtube nato agli inizi del 2016 oggi grazie anche agli altri social è arrivato ad avere un pubblico che ha appena toccato quota 2 milioni

Sornione, a tratti timido ma con una gran chiacchiera, molta fame (nel vero senso della parola) e tanta voglia di cucinare, da quasi 8 anni salva letteralmente pranzi e cene a chi ha poche idee o poco tempo per cucinare.

“Non sono un chef”

Parola d’ordine semplicità! Piatti veri, casalinghi, con pochi fronzoli ma adatti come dice lui stesso agli studenti, ai papà che devono cucinare per i propri bambini, alle persone che tornano tardi dal lavoro etc, comunque tutte persone che cercano un piatto veloce ma allo stesso tempo saporito e sfizioso. Le sue idee? Tradizionali e casalinghe per rendere più semplice la vita in cucina.

“Non sono uno chef – spiega Carlo Gaiano raccontando la sua esperienza ai fornelli – la mia è semplicemente una passione che condivido con la mia community attraverso consigli, ricette e trucchi. Punto sempre su ricette quanto più possibili semplici, mettendomi nei panni di chi non ha mai cucinato, con prodotti di stagione e riducendo al minimo le lavorazioni. Con i ritmi frenetici di oggi, tutti sono alla ricerca di piatti buoni ma veloci da realizzare. Come dico sempre, il mio è un canale di cucina casalinga, dedicata a tutte le persone che tornano a casa tardi la sera, alle mamme, ai single, agli studenti e ai papà che non sanno cucinare e che vogliono imparare a creare gustosità, il tutto però, sempre attraverso la semplicità. I follower entrano in casa mia, conoscono un po’ di me, e condividiamo insieme il nostro amore per la cucina”.

Fenomeno social

Da buon amante della tecnologia (e dei video, che realizza con la collaborazione della moglie dietro lo schermo) sperimenta (con successo) ogni tipo di social. I suoi numeri? Semplicemente impressionanti: si va dai 300 mila follower su youtube a quasi 1 milione su Facebook, oltre 400 mila su instagram e quasi 300 mila su tiktok per un successo in continuo aumento.

Il piatto preferito

Il piatto preferito è un super classico della cucina tradizionale, spaghetti aglio, olio e peperoncino, a “pari merito” con carbonara e pizza. “Ma amo molto anche la cucina giapponese – racconta Carlo Gaiano – soprattutto se penso al pesce, anche se non apprezzo molto le zuppe. E poi la cucina indiana che adoro per l’utilizzo delle spezie”. Carlo consiglia anche il menù di una cena con ospiti all’improvviso, carbonara e scaloppine ai funghi porcini. Con il pesce, un antipastino veloce, spaghetti alle vongole (un altro piatto che sembra facile ma non è – chiosa lui), e un’orata al forno con patate e verdurine. “Per chi invece non cucina in compagnia come me ma vuole preparare tutto prima – continua Gaiano – allora consiglio una pasta al forno se siamo in inverno o un riso freddo e una pasta fredda se siamo in estate. E come secondo polpettone o un rotolo di uova, tipo frittata arrotolata ripiena da mangiare anche fredda”. Veloce e gustosa, come piace a Carlo Gaiano.