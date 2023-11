Calendario storico dell’Arma presentato a Enna

Anche a Enna, presso la Caserma “Gallo”, sono stati presentati a cura del Colonnello Angelo Franchi, Comandante Provinciale, il Calendario Storico e l’Agenda dell’Arma dei Carabinieri 2024.

Il tema

Nella circostanza sono stati illustrati i contenuti delle tavole inserite nella prossima edizione dedicato al tema “I Carabinieri e le Comunità” e in particolare alla figura del Carabiniere come punto di riferimento della collettività.

La storia

Apparve per la prima volta nel 1928 e, da quel momento, è diventato oggetto apprezzato e immancabile di abitazioni e luoghi di lavoro: il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri è giunto, quest’anno, alla sua 91^ edizione. Dopo l’interruzione post-bellica, la pubblicazione è stata ripresa regolarmente nel 1950 e, da allora, è stata puntuale interprete, con le sue tavole, delle vicende dell’Arma e della Storia d’Italia.

Il Calendario Storico 2024, come detto, è dedicato al tema “I Carabinieri e le Comunità” e in particolare alla figura del Carabiniere come punto di riferimento della collettività. Una presenza costante accanto alla cittadinanza, da momenti storici per il nostro Paese – come il referendum tra Monarchia e Repubblica nel 1946 – a quelli della vita quotidiana – come la recente alluvione in Romagna.

Il giornalista Gramellini

Le storie, descritte dalla penna di Gramellini, narrano alcune delle gesta più eroiche – come il sacrificio consapevole compiuto a Fiesole – ed altre appartenenti alla vita di tutti i giorni – come il sostegno alle persone più fragili nella quotidianità o durante eventi straordinari come la pandemia da Covid19.

Le 12 storie – eterogenee per epoca storica, ambientazione geografica e avvenimenti narrati – sono unite dalla capacità di ascolto e di vicinanza dell’Arma, “filo conduttore” che attraversa l’intera narrazione del Calendario: una banda rossa creata dalla matita di Pininfarina che parte dalla Fiamma – emblema dell’Arma dei Carabinieri – e avvolge l’intera opera attraverso uno dei segni distintivi più significativi e storici dell’uniforme dell’Arma, che caratterizza i pantaloni del Carabiniere. Il notevole interesse da parte del cittadino verso il Calendario Storico dell’Arma, oggi giunto a una tiratura di 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in otto altre lingue