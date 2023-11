Guardia medica di Aidone intitolata a Costanzo

Alla presenza del direttore generale dell’Asp di Enna Francesco Iudica, dell’amministrazione comunale e consiglieri, dei familiari, di amici, colleghi e conoscenti, si è svolta la cerimonia di intitolazione dei locali della guardia medica alla memoria del medico Salvatore Fabio Massimo Costanzo. Deceduto il 9

novembre del 2017, per malattia, il dott. Costanzo svolgeva la sua professione con molto attaccamento; persona gentile ed affettuosa, sempre sorridente; per tanti, un amico. “Ha saputo coniugare, nello svolgimento della sua professione – ha ricordato il sindaco di Aidone Annamaria Raccuglia durante la cerimonia- il rigore scientifico per cui aveva studiato alla sua grande umanità che lo ha fatto sentire vicino ai suoi pazienti che si sono sentiti accolti, curati e coccolati”.

La richiesta del Comune

L’intitolazione della guardia medica al dott. Costanzo è stata possibile grazie al direttore dell’Asp Francesco Iudica che ha accolto favorevolmente la mozione approvata sia dall’amministrazione

comunale che dall’intero consiglio con la seguente motivazione: ”Il dottore Salvatore Fabio Massimo Costanzo, dopo la laurea in Medicina conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università di Catania, con voti 110/110 e lode ed avere rivestito alcuni incarichi, ha iniziato a lavorare all’Asp di Enna prestando da titolare molti anni di servizio soprattutto presso la guardia medica di Aidone.

La storia di Costanzo

Nel corso della propria vita professionale, il dottore Costanzo ha agito e lavorato coniugando la

correttezza e il rigore scientifico ad una grande umanità e capacità di ascolto. Parlare, ascoltare e capire i pazienti, realizzare qualcosa di utile per la tutela della loro salute, specie per quelli più svantaggiati, è stato un principio irrinunciabile. Pertanto ha prestato buona parte della propria attività professionale alla cura degli aidonesi che vi si rivolgevano in guardia medica, facendosi apprezzare per la preparazione e sua competenza ma soprattutto per la sua umanità ed empatia”.

La benedizione

Prima della scopertura della targa esterna, benedetta da don Angelo Ventura, una messa in suffragio, si è

svolta nella chiesa Madonna Ss di Lourdes. Il dott. Iudica nel condividere con la comunità di Aidone il particolare momento che “celebra il dovere della memoria”, ha sottolineato: ”L’intitolazione della guardia medica al dott. Costanzo è frutto di una volontà unanime del consiglio comunale di Aidone che ha reso così onore non solo al dott. Costanzo ma anche alla responsabilità di avere, di fronte a valori che

coinvolgono l’intera comunità, saputo superare le divisione e le posizioni contrarie e ha trovato il punto di sintesi che è un modello che spero possa essere confermato in altre occasioni”. All’interno della guardia medica è stata collocata un’altra targa con una frase scritta dalla madre del dott. Salvatore Costanzo.

Angela Rita Palermo