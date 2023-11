Vince la protesta degli imprenditori, sospesa demolizione dei ponti

E’ stato sospeso il provvedimento legato all’opera di demolizione di due passerelle di attraversamento stradale del fiume Morello, Malpasso, territorio di Enna che consentono l’accesso ad una dozzina di aziende dopo la protesta dei proprietari terrieri per impedire la demolizione e la diffida al consorzio di bonifica a procedere.

I possibili disagi

La demolizione delle passerelle avrebbe potuto creare una vera e propria emergenza sanitaria lasciando gli allevamenti incustoditi nel caso in cui non sarebbe più stato possibile per gli allevatori raggiungere le proprie aziende