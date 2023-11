Enna si riscopre città gentile, cerimonia al Neglia

Il Rotary di Enna regala ad Enna il titolo di “Città della Gentilezza”. La cerimonia, con la firma del manifesto di adesione al Movimento Italia Gentile, è avvenuta nel corso di una cerimonia, presentata dalla giornalista Pierelisa Rizzo, che si è svolta al teatro Neglia. “E’ di buon auspicio – ha detto il sindaco Maurizio Dipietro prima di sottoscrivere il documento in qualità di primo cittadino della 53ma Città Gentile d’Italia e la V di Sicilia – perché è il primo momento pubblico da quanto il teatro Garibaldi ha cambiato nome in Neglia”.

Il Rotary

L’evento, alla presenza del Governatore del Rotary del Distretto 2110, Goffredo Vaccaro, che ha voluto inserire la gentilezza nel suo programma contagiando gli altri club. Non è rimasto insensibile il presidente del club di Enna, Michele Rocca. “La prima volta che ho sentito questo tema dentro il Rotary, sono stato un po’ scettico – ha detto – In realtà, addentrandomi, nel progetto ho capito quanto spessore avesse questo titolo per le città che vi aderiscono”.

La storia del riconoscimento

Il riconoscimento “Citta della gentilezza”, infatti, è legato ad un movimento internazionale di Pace, fondato da Daniel Lumera, un biologo naturalista e autore di best seller sull’argomento, che ha creato un gruppo ultranazionale, sostenuto dall’organizzazione di volontariato My Life Design che opera grazie anche ad una vera e propria accademia dove è possibile, anche on line, partecipare a e corsi per comprendere meglio come vivere grazie a tecniche di meditazione, piuttosto che curando la respirazione e l’armonia. Tanti i campi nei quali si spende il movimento dalla sanità, all’educazione, alla scuola fino ad arrivare alle carceri. E a proposito di scuola, uno degli interventi ad Enna è stato proprio in due scuole l’istituto comprensivo Neglia-Savarese e l’istituto di istruzione superiore Napoleone Colaianni. “Un’esperienza bellissima quella con i ragazzi, grazie all’impegno dei dirigenti scolastici che hanno, subito, accolto il progetto e agli insegnanti che lo hanno reso operativo – ha detto sul palco Sanny Grillo, delegata distrettuale Rotary Aree Terre di Cerere – I ragazzi più grande, guidati da Eliana Di Baja, coordinatrice di My Life Design, hanno sperimentato entusiasti la tecnica della meditazione”.

Ambasciatrice della gentilezza

A testimoniare l’impegno del movimento anche Rossana Parrinello, ambasciatrice Italia Gentile e Vinnuccia Di Giovanni, ambasciatrice della gentilezza del distretto 2110 mentre, collegato in video, è intervenuto il presidente nazionale di My life design, Nico Caiazza, che si è congratulato con il sindaco di Enna per la collaborazione con il movimento e il Rotary e ha seguito, in diretta, la firma del manifesto tra il sindaco Dipietro e la Di Baja sotto gli occhi attenti del presidente Rotary Enna, Michele Rocca e del cerimoniere Antonio Viavattene. Il club ennese ha, anche, arredato uno spazio pubblico, in Piazza della Legalità, con panchine “gentili”, caratterizzate dai colori rotariani blu e giallo, corredate da messaggi di gentilezza. Ad aprire la manifestazione, il prefetto del Rotary, Peppino Anfuso mentre un riconoscimento, con i gagliardetti del distretto e del Rotary di Enna, sono stati donati alla dirigente scolastica del Neglia-Savarese, Marinella Adamo e alla referente d’istituto del Colajanni, Giuseppina Burgarello.

Il concerto della banda

Ha chiuso l’evento il Corpo Bandistico Città di Enna, presieduto da Eleonora Rizza e diretto dal maestro Luigi Botte che, per un brano, ha ceduto il ruolo alla giovanissima direttrice d’orchestra Martina Rita Pirrera. Un concerto dalle sonorità allegre che ha strappato gli applausi e il bis e che ha confermato la professionalità dei musicisti che compongono la banda di Enna.