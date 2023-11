Sciopero contro manovra Governo, sit in a Enna

Sit-in di Cgil e Uil davanti alla Prefettura di Enna domani nella prima giornata dello sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali per protestare contro le politiche economiche del Governo.

In piazza Garibaldi

L’iniziativa di piazza Garibaldi, che avrà inizio alle 10, è stata organizzata dal segretario provinciale Cgil Antonio Malaguarnera e da Enzo Savarino, delegato alla provincia di Enna per la Uil Sicilia. Saranno presenti gli esponenti territoriali delle organizzazioni di categoria Fp Cgil, Uil Fpl, Uilpa, Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Filcams, UilTucs, Filt Cgil, Uil Trasporti, Flai Cgil e Filbi Uila.

La manifestazione in Sicilia

Cgil e Uil ennesi, intanto, si stanno mobilitando per la grande manifestazione in programma il 20 novembre che vedrà la Sicilia protestare in piazza a Siracusa dove concluderà il leader nazionale Uil Pierpaolo Bombardieri. Interverranno i segretari generali regionali di Cgil e Uil, Alfio Mannino e Luisella Lionti.